Комлесхоз предупредил о ядовитых грибах в лесах Подмосковья

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Энтолома ядовитая вызывает тяжелое кишечное расстройство вплоть до летального исхода. Очень похожа на шампиньон, но с более загнутыми краями шляпки и розовыми пластинками.

Свинушка тонкая до 1980-х считалась съедобной, но современные исследования показали, что она накапливает токсичные соединения радиоактивных металлов и небезопасна для употребления.

«Леса региона богаты разнообразными грибами, но, к сожалению, многие из них несъедобны или даже ядовиты. Рекомендуем использовать справочники и собирать только знакомые, проверенные экземпляры. Обязательно подвергайте собранные грибы термической обработке перед употреблением», - пояснил председатель Комитета лесного хозяйства МО Олег Баженов.

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