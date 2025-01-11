11 января 2025, 12:13

Комлесхоз Подмосковья рассказал об истории Дня заповедников и национальных парков

Михаил Шовкун/лесничество "Русский лес" (https://t.me/lesnichestvorusskiyles)
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День заповедников и национальных парков отмечают в России 11 января. Комлесхоз Подмосковья рассказал об истории праздника.

«В России в этот день в 1917 году на территории современной Бурятии для сохранения популяции соболя и других животных на Байкале был образован первый государственный заповедник - Баргузинский», - отметили в Комлесхозе.

Впервые праздник отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Напомним, в Московской области особо охраняемые природные территории занимают площадь почти в 54 тысячи гектаров. Самые крупные из них - Приокско-Террасный заповедник, национальные парки «Лосиный остров» и «Завидово».

11 января 2025, 12:47
Творческие мастер-классы для участников «Активного долголетия» прошли в Дмитрове
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Творческую встречу провели для пенсионеров Дмитровского городского округа. Мероприятие организовали в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Мастер-класс провели в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский». Участников учили рисовать пейзажи города.

Другое творческое занятие для участников «Активного долголетия» организовали в Центральном дворце культуры «Созвездие». Его назвали «Зимнее настроение». Самому старшему участнику уже исполнилось 92 года.

Отметим, что в рамках губернаторской программы для пенсионеров Дмитрова регулярно проводят не только мастер-классы по рисованию, но и образовательные программы. Также работают клубы по интересам, проводятся встречи с психологом, семинары на тему ЖКХ и занятия по компьютерной грамотности.

«В Дмитровском городском округе уделяется огромное внимание людям пожилого возраста. Ведь очень важно, чтобы их жизнь была наполнена событиями и положительными впечатлениями, чтобы никто из них не чувствовал себя одиноко!» - сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Записаться на активности можно по телефону 8 916 936-00-55 или на портале «Долголетие».

Активное долголетие Дмитров
11 января 2025, 11:59
Прихожане храма поздравили с Рождеством пациентов больницы в Дмитрове
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Рождество Христово отметили в Дмитровской городской больнице. Празднование и поздравления уже стали традицией для прихожан Пантелеимоновского храма, которые организовали мероприятие.

Дед Мороз и Снегурочка передали подарки пациентам больницы. Поздравили их с Рождеством настоятель храма отец Артемий, сестры милосердия и волонтеры. Юные пациенты исполнили стихотворения и новогодние песни.

«В трудные периоды болезни особенно важно ощущать поддержку и внимание, слышать добрые пожелания. Мы искренне благодарим всех, кто помог сделать этот праздник в больнице таким ярким и запоминающимся!» - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее мы рассказывали о том, что в Доме культуры «Созвездие» в Дмитрове прошел Рождественский концерт. На сцене выступили представители разных поколений и творческих направлений.

Праздники Больницы Дмитров Православное рождество
11 января 2025, 11:49
Мастер-классы по зимним видам спорта пройдут в Яхроме в эти выходные
Медиасток.рф
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Развлекательную и спортивную программу проводят в эти субботу и воскресенье в парке имени И. А. Лямина в Яхроме. На мероприятия приглашают жителей и гостей Дмитровского округа.

Программа включит в себя музыку, танцы и мастер-классы по зимним видам спорта. Дети и взрослые смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях и эстафетах.

Также каждый желающий может прийти на творческий мастер-класс. Опытные мастера научат создавать поделки.

«Зимние выходные в парке - это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, насладиться свежим воздухом и зарядиться положительными эмоциями», - сказал глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее мы рассказывали о том, что в Яхроме провели областной праздник «Зимние рекорды». Жители поучаствовали в мастер-классе по лыжным гонкам и массовых забегах.

Дмитров Парки
11 января 2025, 10:59
Встреча с психологом прошла в молодежном центре в Лосино-Петровском
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Молодые активисты из Лосино-Петровского побывали на встрече с психологом. Они задали специалисту интересующие их вопросы и поучаствовали в трансформационной игре.

Мероприятие прошло в молодежном центре «Движение». Ребята приняли участие в игре «Город разных». Она развивает гибкость мышления и улучшает коммуникацию. Также каждый из участников с ее помощью может потренировать свои реакции на различные ситуации.

В рамках такого взаимодействия молодежь ближе познакомилась с такими состояниями, как власть и подчинение, хитрость и лавирование, свобода и стабильность. Участники отметили, что встреча была очень продуктивной и полезной.

Ранее мы рассказывали о том, что молодогвардейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в квесте в Музее Победы. Они курировали группы детей и создавали атмосферу праздника.

Молодежь Лосино-Петровский

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