Комлесхоз Подмосковья рассказал о завершении сезона сбора клюквы
Сезон сбора клюквы подходит к концу. В Комлесхозе Московской области рассказали, что это одна из самых полезных ягод. Она растет в северной и восточной частях области в заболоченных сосняках и на торфяных болотах.
По словам курирующего Комлесхоз Московсковской области Георгия Филимонова, клюкву можно найти в Дубне, Шатуре, Лотошине и Рузе. Он отметил, что ягоду собирают не только осенью, но и весной, так как, зимуя под снегом, она не теряет полезных свойств.
Ежегодно на небольшом кустарнике вырастает до 200-300 ягод. Интересно, что спелость клюквы можно проверить, бросив ее на стол - зрелая должна подпрыгнуть.
При сборе ягод жителей и гостей Подмосковья просят соблюдать простые правила: не вытаптывать заросли, не срывать кустики вместе с ягодами и не собирать их с помощью гребенок и чесалок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенные работу по благоустройству территорий.
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