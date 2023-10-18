Комлесхоз Подмосковья рассказал о завершении сезона сбора клюквы

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По словам курирующего Комлесхоз Московсковской области Георгия Филимонова, клюкву можно найти в Дубне, Шатуре, Лотошине и Рузе. Он отметил, что ягоду собирают не только осенью, но и весной, так как, зимуя под снегом, она не теряет полезных свойств.

Ежегодно на небольшом кустарнике вырастает до 200-300 ягод. Интересно, что спелость клюквы можно проверить, бросив ее на стол - зрелая должна подпрыгнуть.

При сборе ягод жителей и гостей Подмосковья просят соблюдать простые правила: не вытаптывать заросли, не срывать кустики вместе с ягодами и не собирать их с помощью гребенок и чесалок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенные работу по благоустройству территорий.

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