Комлесхоз Подмосковья рассказал о прохождении пожароопасного сезона

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, в этом году камеры выявили 70 лесных пожаров, жители сообщили еще о 63 и 65 обнаружили инспекторы в ходе рейдов.

«В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый месяц осени из-за повышенной температуры и длительного отсутствия осадков - на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на общей площади 64,10 гектара», - рассказал председатель комитета.

К тушению пожаров в этом сезоне привлекли свыше 2,6 тысячи человек и 1,3 тысячи спецмашин.