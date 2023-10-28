Комлесхоз Подмосковья принял более 60% лесных деклараций

Курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что с начала года в ведомство поступило более 1,4 тысячи деклараций через региональный портал госуслуг.

«Это 63% от всех рассмотренных деклараций. 37% лесных деклараций приняты не были», - рассказал Георгий Филимонов.

Одной из главных причин, по которой не были приняты декларации, является подача недостоверных сведений. Кроме того, некоторые документы не соответствовали проекту освоения лесов. При этом часть деклараций была подготовлена с нарушениями требований и сроков подачи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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