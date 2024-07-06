Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности на 3 суток

Читайте нас в:

Согласно прогнозам, 6 июля в большей части региона ожидается I класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - II класс пожарной опасности.

7 июля на всей территории Московской области прогнозируется II класс пожарной опасности, а 8 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в ближайшие дни составит 23-28 градусов днем и опустится до 14-17 градусов ночью. Погода будет ясная и без осадков.

Представители Комлесхоза просят жителей и гостей Московской области незамедлительно сообщать о замеченных пожарах. Сделать это можно по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».