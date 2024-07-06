06 июля 2024, 12:56

Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности на 3 суток

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Комитет Лесного хозяйства Московской области составил прогноз пожарной опасности на ближайшие трое суток. Представители ведомства подчеркнули, что 5 июня на территории региона не было зафиксировано пожаров.

Согласно прогнозам, 6 июля в большей части региона ожидается I класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - II класс пожарной опасности.

7 июля на всей территории Московской области прогнозируется II класс пожарной опасности, а 8 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в ближайшие дни составит 23-28 градусов днем и опустится до 14-17 градусов ночью. Погода будет ясная и без осадков.

Представители Комлесхоза просят жителей и гостей Московской области незамедлительно сообщать о замеченных пожарах. Сделать это можно по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Погода
06 июля 2024, 12:29
Конференция по цифровому взаимодействию строителей прошла в Подмосковье
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Госстройнадзор» состоялась в Доме правительства Московской области. Мероприятие организовано по инициативе Главгосстройнадзора Подмосковья и НОТИМ при поддержке Министроя РФ.

Более 300 специалистов из разных регионов России, начиная от Владивостока и заканчивая Курском, приняли участие в мероприятии. Среди них были ИТ-разработчики, застройщики и проектировщики. В рамках конференции участники обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и государственными органами, а также обозначили текущие задачи и перспективы цифрового развития в строительной сфере.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик выразил благодарность руководству Подмосковья за возможность проведения конференции.

«Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», - отметил замминистра», - указал Константин Михайлик.

В рамках мероприятия ведущие эксперты обсудили применение инструментов для ускорения инвестиционно-строительного процесса, уменьшение административной нагрузки на предпринимателей и повышение эффективности надзорной деятельности в строительной отрасли через цифровизацию и использование технологий информационного моделирования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии
06 июля 2024, 11:14
Котельную ГЭМЗ в Солнечногорске реконструируют к 2026 году
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
В Солнечногорске усиленно готовят объекты ЖКХ к холодам. Руководитель муниципалитета Константин Михальков посетил котельные ЦМИС и ГЭМЗ, чтобы проверить, как ведутся работы.

Котельную ЦМИС построили еще в 1969 году. Сейчас она отапливает 38 жилых домов, три социальных объекта и один промышленный. Чтобы не допустить перебоев с отоплением предстоящей зимой, на котельной заменят котел, еще два - в рабочем состоянии, планово-профилактические работы уже провели. До конца года дополнительно будет установлена новая блочно-модульная котельная. Нынешней зимой старое сооружение будет работать в паре с блочно-модульной.

Плановые работы уже завершили и на котельной ГЭМЗ. Реконструкция объекта запланирована на 2025–2026 годы. А пока сделают все возможное, чтобы в холода котельная не подвела.

«Ближайшие два отопительных сезона котельная ГЭМЗ будет функционировать на имеющемся оборудовании. В июле „Газпром теплоэнерго МО“ здесь также проведет все необходимые работы, чтобы ближайшая зима не принесла жителям неприятных сюрпризов. Часть оборудования заменят. Самый проблемный участок сетей неподалеку уже обновили», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Администрация муниципалитета продолжит контролировать все работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
06 июля 2024, 10:30
Жителям Химок оказали 265 тысяч услуг в МФЦ за первое полугодие
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты многофункциональных центров в Химках оказали жителям 265 тысяч услуг за шесть месяцев. Из них 40 тысяч — это консультации по оформлению обращений на портале «Госуслуги».

Самыми популярными стали услуга по государственному кадастровому учету недвижимости, регистрационный учет по месту пребывания и месту жительства, а таже прием анкет для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

«Жители Химок каждый день обращаются в многофункциональные центры для решения своих вопросов. Здесь можно получить порядка 400 услуг», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Обращения жителей принимают и обрабатывают в 58 многофункциональных центрах Химок. График работы: с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Госуслуги МФЦ
05 июля 2024, 23:51
Тендер на содержание и благоустройство дворовых территорий объявили в Рузе
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства в Рузском городском округе будет производиться по результатам проведения конкурса в электронной форме. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю электронного аукциона предстоит осуществлять ремонт и содержание дворовых территорий, площадь которых превышает 437 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдет обслуживание свыше 3,5 тысячи квадратных метров общественных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Аукционы

Новости по теме