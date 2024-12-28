Комлесхоз Подмосковья оцифровал 7 услуг за год

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области. С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной Комитет лесного хозяйства 33,5 тысячи пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», - сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На данный момент лесопользователям доступно 25 государственных услуг. Кроме того, за год в Московской области сократили сроки их предоставления на 50%.

В Комлесхозе уточнили, что продолжается и внутренняя цифровизация. Так, в этом году 100% границ лесничеств внесли в Единый государственный реестр недвижимости.