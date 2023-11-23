Комлесхоз Подмосковья назвал самые популярные у жителей услуги за год

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Работы по благоустройству продолжатся в Щелкове в 2024 оду. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за год в округе появился сквер вдоль Пролетарского проспекта, где обустроили зоны отдыха для взрослых и детей.

«Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте появлялись новые благоустроенные территории, где можно погулять с детьми, заняться спортом, с комфортом отдохнуть и провести время с друзьями», - сообщил Хайкин.

В следующем году в Щелкове планируют завершить преображение территории у Чкаловского озера. Согласно проекту, там обустроят маршрут вокруг водоема и расширят существующую пешеходную зону.

Территорию поделят на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную и другие. Для обеспечения потребностей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Концепция озеленения включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений. Это позволит уменьшить проблему переувлажнения и заболачивания территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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