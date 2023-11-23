Комлесхоз Подмосковья назвал самые популярные у жителей услуги за год
Расширенное совещание министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова с руководством Комлесхоза прошло в Подмосковье. В ведомстве уточнили, что наиболее популярными услугами у населения в этом году стали: подача отчетов об использовании лесов, приведение в соответствие сведений Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости и другие.
«С начала года областной Комлесхоз рассмотрел более 22 тысяч пакетов документов, поступивших от арендаторов лесных участков, предпринимателей и граждан, на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», - отметил Мурашов.
По его словам, рост по сравнению с прошлым годом составил почти 20%. Именно поэтому одной из приоритетных задач является снижение процента отказов к минимуму.
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