Комлесхоз Подмосковья напомнил правила безопасности в походе
В Подмосковье есть маршруты, подходящие для походов. Зачастую их используют для выходных прогулок с учащимися. Комлесхоз Московской области напомнил правила, следуя которым, отдых будет приятным и безопасным.
Старший участковый лесничий Истринского филиала «Мособллеса» Леонид Петров провел патрулирование. В его рамках он проконтролировал поведение туристической группы, путешествующей по территории Красногорского лесопарка.
Инспектор также напомнил взрослым, сопровождавшим детей, о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и убирать мусор после себя.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».