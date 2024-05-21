Комлесхоз Подмосковья напомнил правила безопасности в походе

Работники 205-й пожарно-спасательной части оперативно справились с тушением пожара, возникшего возле СНТ «Луч» в районе деревни Стрешневы горы. Возгорание произошло в городском округе Лотошино 20 мая.

Как сообщил командир отделения пожарно-спасательной части Алексей Давыдов, они получили вызов через «Систему-112» от очевидцев происшествия. Свидетели рассказали о горящем легковом автомобиле марки «Хавал» на поле рядом с садовым товариществом. Водитель машины был спасен его приятелем и доставлен на машине скорой помощи в медицинское учреждение с ожогами и травмами.

По прибытии на место происшествия огнеборцы немедленно приступили к тушению. Трава вокруг машины уже успела загореться, и значительная часть поля выгорела. Работники противопожарно-спасательной службы предприняли необходимые действия, чтобы предотвратить распространение пожара.

«Оперативно и слаженно они ликвидировали горение транспортного средства и затушили траву вокруг него», - заключил Алексей Давыдов.

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