Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение пожарной безопасности

Мособлдума в ходе весенней сессии приняла закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Он поможет бойцам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что на этой неделе отмечается День ветеранов боевых действий, а также выразил уважение Героям, которые прошли через тяжелые испытания. Он также отметил, что сегодня российские военные сражаются в зоне специальной военной операции, поэтому по возвращению им необходимо оказать всестороннюю поддержку.

«Важно, чтобы по возвращении домой они смогли как можно скорее вернуться к мирной жизни. И здесь им особенно понадобится помощь в поиске работы», - указал Брынцалов.

Брынцалов также сообщил о принятии закона на сессии, устанавливающего квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Действие закона о квотировании рабочих мест распространяется на более чем четыре тысячи организаций в Московской области.

«Квота для испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для ветеранов боевых действий, по итогам первого квартала текущего года составила 7 684 места, было трудоустроено 1 856 человек», - добавил Брынцалов.

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