Комлесхоз Подмосковья напомнил о правилах поведения при встрече с лосем

В обычной жизни лоси - достаточно миролюбивые и даже безразличные к людям животные. Но встреча с ними может быть опасна осенью, в брачный период, или когда у самки появился детеныш.

Паниковать при виде лося не стоит. Нужно обойти животное стороной, не привлекая внимания, стараясь не упускать его из виду. Чаще всего сохатый будет просто стоять и смотреть на человека. Поняв, что тот занят своими делами, великан уйдет сам.

Нельзя пугать лося, кричать, замахиваться на него, проявлять агрессию, пытаться дотронуться.

«Лосихи очень тщательно следят за безопасностью своих детенышей. Именно они и могут напасть, защищая свое потомство, если почуят опасность. Поэтому, заприметив лосиное семейство, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Лучше, не упуская их из виду, аккуратно, вперед спиной отдаляться и уходить подальше от этого места», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

В Комлесхозе также напомнили, что у лосей плохое зрение, а вот бегают они очень быстро. Искать спасения на дереве - так себе вариант. Рост лося почти три метра, плюс еще рога. Лучше будет спрятаться за дерево.

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