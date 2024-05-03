Комлесхоз напомнил жителям Подмосковья правила пожарной безопасности

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По словам начальника отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области Сергея Семаева, пожароопасный сезон начался в Подмосковье 1 апреля, а готовиться к нему начали еще в прошлом году.

«В 98% случаев основная причина пожаров - это человеческий фактор. Для предотвращения возгораний проводится противопожарная пропаганда, работа со СМИ, раздача листовок и памяток. Вдоль трасс в рекреационных зонах устанавливаются аншлаги, а для отдыха жителей оборудуются специально подготовленные места», - рассказал Семаев.

Он добавил, что любителям пожарить шашлыки на природе необходимо нужно либо найти специальное место, либо окопать очаг минерализованной полосой - это все прописано в правилах пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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