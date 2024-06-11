Комитеты Мособлдумы поддержали совершенствование налоговой системы России
Профильные комитеты Мособлдумы рассмотрели федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Депутаты отметили, что реформа отвечает принципам справедливости.
Одним из главных нововведений станет прогрессивная шкала НДФЛ. Чем выше доход человека - тем выше ставка.
«Налоговая реформа, точнее ее принцип, отвечает запросу справедливости - кто больше зарабатывает, тот и больше помогает обществу», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Для работников с годовым доходом ниже 200 тысяч рублей ставка НДФЛ сохранится на действующем уровне в 13%. Для доходов от 2,4 до пяти миллионов рублей ставка составит 15%. Зарабатывающие от пяти до 20 миллионов рублей в год будут отчислять 18%. Для доходов от 20 до 50 миллионов рублей ставка составит 20%, а для доходов свыше 50 миллионов - 22%.
Родители с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будут получать возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. То есть ставка для таких семей фактически составит 6%.
«В первую очередь устанавливаются долгосрочные источники финансирования бюджетных обязательств. Средства в бюджете аккумулируются для того, чтобы решать задачи социального характера», - отметил председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Ставку по налогу на прибыль также планируется поднять с 20% до 25%. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.
Депутаты поддержали представленные федеральные законопроекты без замечаний. Их вынесут на рассмотрение на ближайшее заседание Мособлдумы.
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