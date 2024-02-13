Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 15 госзакупок за неделю

Для образовательных организаций Красногорска, Шатуры, Луховиц, Подольска и других городских округов объявлена совместная закупка многофункциональных устройств (МФУ), а для учреждений естественно-научной и технологической направленностей - две закупки на поставку цифровых микроскопов и тележек-хранилищ.

Несколько тендеров на проведение работ по капитальному ремонту наружных тепловых сетей объявили в Истре , а в селе Павловская Слобода ищут подрядчика для строительства двух кампусов на территории лицея имени В. И. Долгих.

В Талдомском городском округе объявили тендер на строительство многоквартирного жилого дома , а в Красногорске ищут подрядчика для ремонта помещений 26 этажа административного здания.

Кроме того, объявлена закупка на поставку средств связи с целью обеспечения безопасности населения Московской области и антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов.

Информацию о всех тендерах можно найти в Единой информационной системе ( ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ).

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