Комитет по конкурентной политике назвал топ округов Подмосковья для аренды земель под ИЖС

Так, спрос на участки увеличился в городских округах Жуковский (среднее количество участников на один лот - 32 человека), Долгопрудный (18 участников на лот), Балашиха (17 участников), Мытищи (12 участников), Ленинский (11 участников) и Лобня (10 участников).

«Спрос на землю зависит от ее расположения относительно столицы или административного центра, наличия инфраструктуры и транспортного сообщения. Чем больше земельный участок отвечает этим требованиям, тем больше на него спрос и, соответственно, выше итоговая цена на аукционе», - отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.