Комитет по ценам Подмосковья принял участие во Всероссийской тарифной конференции в Сочи

По результатам конференции было принято решение о закреплении сроков действия тарифного регулирования в электроэнергетике и других сферах ЖКХ до 1 декабря. Это делается для того, чтобы синхронизировать привлечение инвестиций и установить контроль за ними. Кроме того, был расширен опыт использования регуляторных контрактов и принципов «целевой амортизации» в электроэнергетике, сфере ЖКХ и газоснабжении.

Участники также обсудили ключевые направления регулирования сфер ЖКХ, электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса. Например, установление долгосрочных предельных индексов на коммунальные услуги в Московской области, Тюменской области и Республике Татарстан помогло привлечь дополнительные средства в размере 21,5 миллиарда рублей на строительство новых объектов в отраслях теплоснабжения и водоотведения, а также на реконструкцию существующих объектов.

В области ЖКХ было предложено обсудить на Экспертном совете по ЖКХ ФАС России опыт привлечения инвестиций при обеспечении социальной защиты граждан при оплате ЖКУ, а также укрепить методическую и информационную работу по стандартам раскрытия информации и разработать методы корректировки тарифов операторов по обращению с ТКО с учетом изменений стоимости перевозок.

Напомним, Всероссийская тарифная конференция является площадкой, где каждый год обсуждаются предложения представителей профессионального сообщества для дальнейшего развития тарифного регулирования и достижения баланса интересов потребителей, организаций и государства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».