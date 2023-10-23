Комитет по ценам и тарифам Подмосковья выступит на всероссийской конференции в Сочи
Комитет по ценам и тарифам Московской области примет участие во всероссийской конференции в Сочи. На встрече выступят главы субъектов России, руководители и специалисты ФАС России, представители регуляторов всех уровней и другие эксперты.
Участники обсудят такие темы, ка: совершенствование тарифного законодательства, реализацию основных принципов долгосрочного тарифного регулирования, создание Единой тарифной платформы и другие вопросы.
Комитет по ценам и тарифам Московской области поделится опытом внедрения цифрового сервиса планирования и контроля исполнения программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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