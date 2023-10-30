Комитет по ценам и тарифам Подмосковья победил в конкурсе лучших цифровых практик России

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Комитет представил цифровой сервис планирования и контроля исполнения инвестиционных программ, а также программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ, который был определен губернатором Московской области как приоритетный проект региона.

Конкурс «ПРОФ-IT» позволит масштабировать практику Подмосковья и повысить качество предоставления коммунальных услуг в других регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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