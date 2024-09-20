Комитет по ценам и тарифам Московской области представил нового руководителя

Читайте нас в:

Олег Толмачев родился 23 августа 1985 года в поселке Комсомолец Тамбовской области. Женат, воспитывает троих детей.

В 2007 году окончил Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии Хрулева по специальности «Финансы и кредит».

Занимал руководящие должности в финансовой службе ВС России, в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, в Контрольно-счетной палате Московской области по контролю за расходованием средств бюджета на ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство.

Был начальником управления финансирования подведомственных организаций и контроля инвестиционных программ Министерства ЖКХ Московской области. Затем занимал должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона.

Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».