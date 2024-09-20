20 сентября 2024, 10:57

Комитет по ценам и тарифам Московской области представил нового руководителя

https://ktc.mosreg.ru/
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области. Им стал Олег Толмачев.

Олег Толмачев родился 23 августа 1985 года в поселке Комсомолец Тамбовской области. Женат, воспитывает троих детей.

В 2007 году окончил Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии Хрулева по специальности «Финансы и кредит».

Занимал руководящие должности в финансовой службе ВС России, в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, в Контрольно-счетной палате Московской области по контролю за расходованием средств бюджета на ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство.

Был начальником управления финансирования подведомственных организаций и контроля инвестиционных программ Министерства ЖКХ Московской области. Затем занимал должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона.

Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.

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20 сентября 2024, 11:16
Производство детских молочных смесей запустят в Можайске к 2028 году
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев встретился с участниками реализации инвестиционного проекта. Они планируют построить завод, на котором будут производить смеси — заменители грудного молока. Проект должны реализовать за три года.

На встрече предприниматели обсудили с Денисом Мордвинцевым детали реализации проекта. Так, до конца этого года инвестор планирует выйти на площадку, провести планировку участка, вырубить поросль.

Также в ближайших планах установить ограждение и провести земляные изыскания. Зимой инвестор планирует разработать проектно-сметную документацию. Ключевая цель - выйти на строительную площадку в 2025 году.

Проект реализуют с использованием иностранных инвестиций. Поэтому работу ранее приостановили из-за санкций. Сейчас все проблемы решили.

Отметим, что объем инвестиций в проекту составляет 15 миллиардов рублей. На производстве создадут 175 новых рабочих мест.

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Инвестиции Строительство Заводы Можайск
20 сентября 2024, 11:13
Еще одну сироту из Можайска обеспечили жильем благодаря соцпрограмме
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Ребенку, оставшемуся без попечения родителей, вручили ключи от собственной квартиры в Можайске. Это стало возможным благодаря специальной программе.

Мария из Можайского округа стала собственницей жилья. Ключи ей вручили глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и городской прокурор Александр Неплюев.

Девушке приобрели квартиру в рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Традиционно получатель может выбрать жилое помещение или сертификат на приобретение квартиры. Мария выбрала первый вариант.

В ее квартире сделан косметический ремонт, на кухне есть газовая плита и раковина, в ванной - сантехника.

Отметим, что для того, чтобы встать в очередь на получение квартиры, выпускник интерната должен собрать пакет документов.

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Дети Можайск Сироты Квартиры
20 сентября 2024, 11:12
Жители Можайска предложили создать талисман округа
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Талисман появится у Можайского округа. Его выберут по инициативе жителей муниципалитета. Символом может стать корова Буренка.

Активная жительница округа предложила создать талисман Можайска на экологической акции по посадке саженцев. Мероприятие прошло в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера».

В событии также поучаствовал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. В качестве варианта символа женщина предложила домашнее животное - корова Буренка.

По словам жительницы, животное ассоциируется с экологией, домашним и сельским хозяйством, а также со знаменитым на всю Россию Можайским молочным заводом.

«Поддержал инициативу, и в ближайшее время в социальных сетях проведем опрос, чтобы узнать у жителей нашего округа о том, каким они видят талисман нашего любимого города», - прокомментировал Денис Мордвинцев.

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Животные Можайск
20 сентября 2024, 09:45
Ремонт козырька МФЦ начался в Зарайске
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Козырек у входа отремонтируют в многофункциональном центре в Зарайске. Строители уже приступили к подготовке.

Рабочие укрепят конструкцию, оштукатурят ее, покрасят и обустроят водосточную систему. Все работы они должны закончить в октябре.

Ранее вопрос обсуждали на еженедельном оперативном совещании. Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что в этом году также обновится и входная группа здания Общественной приемной в доме № 46 на Ленинской улице.

На время ремонта вход в МФЦ возможен через здание администрации округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск Ремонтные работы МФЦ

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