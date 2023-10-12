Комитет лесного хозяйства Московской области дал советы по заготовке дров

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По его словам, на заготовку дров идут деревья нехвойных пород - береза, дуб, ольха, осина. При этом березовые дрова считаются лучшими для растопки печей и каминов. Они обладают хорошей теплоотдачей и при сгорании выделяют крайне мало угарного газа.

Ольховые дрова нужно дольше сушить перед использованием, чтобы они обрели оптимальную влажность. Это можно сделать, оставив их на открытом воздухе в течение нескольких месяцев. Для ускорения процесса сушки можно использовать специальные сушильные установки. Готовые ольховые дрова хорошо разгораются и обеспечивают длительный и равномерный жар. Они также имеют приятный аромат, который сохраняется даже после длительного хранения.

Заготовка и использование дров из осины требует особого внимания. Осина быстро сгорает, поэтому ее дрова могут быть полезными для быстрого разогрева помещения или для создания большого пламени в камине. Однако, из-за быстрого горения, требуется использовать большее количество осиновых дров для достижения желаемого тепла. Также, осиновые дрова могут быть сложными в разжигании, поэтому рекомендуется использовать специальные средства для розжига.

В целом, каждый вид древесины имеет свои особенности и преимущества при использовании в качестве дров. Выбор определенного вида древесины зависит от личных предпочтений, доступности и целей использования.

Для того, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Услугу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

Ранее стало известно, что в что в Подмосковье появится еще семь лесопарков. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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