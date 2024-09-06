Комиссия проверила капремонт жилых домов в Мытищах

Первым был известный в округе «Дом с космонавтом» на Новомытищинском проспекте. Здесь рабочие занимаются фасадом, восстанавливают межпанельные швы и меняют окна. Утеплять фасад планируют в следующем году.

Жилой дом на Юбилейной готовят к ремонту кровли. Здесь уже сделали стяжку, завезли стройматериалы для крыши. Ремонт закончится в конце октября.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными жителями. Они у нас достаточно активные, со своими предложениями, инициативами. Вместе с представителями управляющих компаний, подрядных организаций и надзорных органов контролируем ход выполнения работ», - рассказал Яськив.

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