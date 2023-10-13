Комендантский час для подростков. Что он означает для юных жителей Подмосковья и их родителей?

Читайте нас в:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи региона на ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Если же сотрудники ППС, участковый или Госавтоинспекция встретила поздним вечером или ночью подростка, то они обязаны отвести его в дежурную часть, куда приглашаются родители ребенка или опекуны. Впоследствии происходит составление протокола о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сигнал в комиссию по делам несовершеннолетних и получение административного наказания.

Сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят профилактические рейды и сотрудничают с школами, чтобы знакомить подростков с правилами и последствиями нарушения комендантского часа. Важно, чтобы родители обращали внимание на безопасность своих детей и объясняли им причины ограничений комендантского часа.

С 10 часов вечера и до шести утра подростки до 15 лет не имеют права находиться на улицах подмосковных городов без сопровождения мам, пап или официальных представителей. Для ребят постарше условия чуть мягче: для 16-ти и 17-ти летних подростков час «Х» наступает ровно в одиннадцать.

«А именно несовершеннолетние до 15 лет включительно не имеют права появляться в общественных местах в ночное время без законных представителей с 22.00 до 6 часов утра. Для детей от 16 и 17 лет включительно это время увеличивается на час и составляет с 23.00 до 6 часов утра. Этот закон у нас успешно работает, и направлен он на то, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних от преступных посягательств, от вовлечения в антиобщественную деятельность, ну, а также, чтобы дети всегда были под контролем законного представителя», - рассказала Екатерина Конова.