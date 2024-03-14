Комбинат по производству обезжиренного молока создаст 50 рабочих мест в Раменском в 2025 году

Первую школу на 1100 мест построят в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках. В здании обустроят актовый зал с форумом, библиотечный центр и два спортзала. Проект планируют реализовать во втором квартале 2026 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 25 тысяч квадратных метров. Получить работу в школе смогут 106 человек.

Для учеников обустроят специализированные и универсальные кабинеты, а также помещения для групп продленного дня, мастерские, медблок и другие места.

В просторном актовом зале смогут одновременно находиться 400 человек. Там будут работать сцена с эстрадой, артистические, инвентарная и костюмерная комнаты. Питаться ученики будут в столовых на 200 и 350 мест.

Школу оформят с учетом дизайн-кода окружающей застройки. Фасады выполнят в сером и голубом оттенках со светлой декоративной штукатуркой. Акцентом станет угловая зона с панорамным остеклением.

На территории учреждения будут работать футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговая дорожка и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».