Команды учеников из Подольска сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, школьники сразятся в четырех видах спорта - в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах.

Состязание пройдут в два этапа: муниципальный - с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года.

В открытии сезона Школьной лиги 31 октября в Балашихе приняли участие и звезды спорта.

«В проекте у меня простая роль - быть амбассадором. Быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться», - сказал заслуженный мастер спорта обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин.

Турнир пройдет в соответствии с целями Федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».