Команды учеников из Одинцова сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 17 команд распределили по четырем группам - А, Б, В и Г.

Участникам предстоит сразиться в четырех видах спорта - в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах.

Состязание пройдут в два этапа: муниципальный - с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года.

Турнир пройдет в соответствии с целями Федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Проект Единой школьной лиги инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.