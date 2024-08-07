Команды Ногинска и Видного сыграли на областном чемпионате по футболу
Футбольный матч в рамках чемпионата Московской области прошел на стадионе в Видном. За победу боролись команды «Металлург-Видное» и «Витязь» из Ногинска.
Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу команды «Металлург-Видное». По словам игрока клуба, в матче они сделали ставку на самоотдачу и скоростные атаки низом.
«У нас все игры горячие - мы идем на первом месте, и все хотят нас обыграть. У всех команд есть сильные стороны, поэтому нас ожидает настоящая борьба на каждом этапе», - прокомментировал спортивный директор футбольного клуба «Металлург-Видное» Вячеслав Петрухин.
Теперь сборная закрепилась на первом месте турнирной таблицы. Победная серия команды насчитывает 16 матчей без поражений и три игры в ничью.
В последний летний месяц клуб «Металлург-Видное» сыграет еще шесть матчей, в том числе и на Кубке Московской области.
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