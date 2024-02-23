23 февраля 2024, 22:34

Команды из трех округов представят Московскую область в финале турнира «Золотая шайба»

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Четыре команды представят Подмосковье на заключительном региональном этапе Московской области всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В финале сразятся спортсмены из Раменского, Богородского и Сергиево-Посадского городских округов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, всего в областном этапе приняли участие более 300 юных хоккеистов, которые прошли отбор в рамках муниципальных соревнований по месту жительства.

Областные соревнования проходили с 13 по 15 февраля и с 20 по 22 февраля в Подольске. Команды юных хоккеистов боролись за право защищать честь Московской области в четырех возрастных группах.

Команды-победители представят Подмосковье в финале легендарного турнира, в котором принимают участие сборные юных хоккеистов от Калининграда до Сахалина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Раменское Богородский
23 февраля 2024, 22:10
Коммунальную проблему жителя Сходни поможет решить выездная администрация Химок
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Встречу с жителями микрорайона Сходня провела выездная администрация в школе № 22. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его заместители, муниципальные депутаты и представители управлений профильных ведомств отвечали на вопросы горожан, которые традиционно касались сферы ЖКХ.

Так, житель дома № 89 на улице Первомайская Владислав Морару сообщил о проблемах отсутствия циркуляции ГВС в одном из стояков и составления акта обследования состояния дома для застройщика.

Представители управляющей компании для обследования состояния стояка незамедлительно отправили инженера, а вопрос взяли на контроль и пообещали в ближайшее время сообщить о результатах проверки.

По словам председателя совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского, по многим вопросам уже есть готовые решения.

«Кроме этого, сотрудники администрации иногда прямо „с колес“ начинают заниматься решением этих проблем: вместе с жителем выезжают на место, проводят осмотр территории и оценивают масштаб ситуации, предлагая либо конкретные решения, либо беря время на его проработку», - пояснил Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
23 февраля 2024, 21:19
Более пяти тысяч человек приняли участие в юбилейной «Гонке Александра Легкова»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более пяти тысяч любителей лыжного спорта приняли участие в «Гонке Александра Легкова». На соревнования приехали представители 45 регионов страны, президент России Владимир Путин в своем приветственном слове пожелал спортсменам удачных стартов и достойных побед.

Гонка посвящена десятилетию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым Олимпийского золота.

По словам министра спорта России Олега Матицина, подобные соревнования - это прямое наследие олимпиады в Сочи.

«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. Сегодня символично то, что гонка проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. Спортсмены - это люди, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных аренах», - заявил Матицын.

Юбилейная гонка Александра Легкова прошла в Сергиево-Посадском городском округе в городе Пересвете на территории парк-отеля «Русские сезоны курорт Пересвет».

Почетными гостями стали прославленные спортсмены с мировыми именами, чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова и другие.

Общий призовой фонд юбилейной «Гонки Александра Легкова» составил пять миллионов рублей.

Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 километров, а юные участники - один, три и пять километров.

Во второй день, 24 февраля, пройдет лыжный мастер-класс от спортсменов-профессионалов.

Напомним, что первые соревнования прошли в 2015 году, участниками которых стали тысячи любителей лыжного спорта от пяти до 75 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
23 февраля 2024, 20:48
Глава Раменского округа проверил ход работ по капремонту школы №18 в поселке РАОС
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Глава Раменского округа проверил ход ремонтных работ здания средней школы в поселке РАОС. На объекте состоялась встреча с подрядчиком.

На сегодняшний день общая готовность здания - 60%. Строители одновременно ведут наружные и внутренние работы. Продолжается реконструкция основной входной группы и облицовка фасада. Внутри здания проводятся монтажные и отделочные мероприятия.

В планах полностью обновить кровлю, двери и окна, а также заменить инженерные сети. Ожидается, что школа сможет принять учеников уже в новом учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское
23 февраля 2024, 20:25
Пристройку к школе в Поварове построят к 1 сентября
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Строительство пристройки к школе в микрорайоне Поварово в Солнечногорске выполнено на 50%. Рабочие уже установили фундамент здания, возвели стены и крышу.

Сейчас начались работы по устройству навесного вентилируемого фасада, установке окон и покраске стен внутри здания.

По словам руководителя строительного проекта Данилы Попова, работы идут по графику.

«На площадке у нас работает 60 человек и три единицы техники. И трое инженерно-технических специалистов. В график укладываемся. К 1 сентября сдадим объект в эксплуатацию», - пояснил Попов.

В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая.

На школьной территории построят спортивную площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы

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