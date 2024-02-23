Команды из трех округов представят Московскую область в финале турнира «Золотая шайба»

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, всего в областном этапе приняли участие более 300 юных хоккеистов, которые прошли отбор в рамках муниципальных соревнований по месту жительства.

Областные соревнования проходили с 13 по 15 февраля и с 20 по 22 февраля в Подольске. Команды юных хоккеистов боролись за право защищать честь Московской области в четырех возрастных группах.

Команды-победители представят Подмосковье в финале легендарного турнира, в котором принимают участие сборные юных хоккеистов от Калининграда до Сахалина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».