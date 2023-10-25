Команда «Зоркий» из Красногорска завоевала первый в России Суперкубок футбольных мам
Красногорская команда «Зоркий», состоящая из женщин, стала обладателем первого в России Суперкубка футбольных мам. Почетное третье место досталось коллективу из Москвы.
В прошедшую субботу, 21 октября, на тренировочной базе ФК «Сочи» состоялся первый в России розыгрыш Суперкубка футбольных мам. Первые этапы прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и других городах. Финальные соревнования прошли в Сочи, на них попали только 16 команд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперкубок футбольных мам получила команда «Зоркий» из Красногорска Второе место досталось коллективу «Альском» из Свердловской области. Бронзу за соревнования получила московская команда «Мамы». Отмечается, что в шаге от пьедестала была еще одна подмосковная команда - «Авангард» из Домодедова.
Всего в турнире принимали участие 44 команды, состоящие из мам, которые воспитывают от одного до восьми детей. Организатором Суперкубка футбольных мам выступило АНО «Футбольные мамы».
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