Команда «Заречье-Одинцово» разгромила «Тулицу» на чемпионате России по волейболу

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Сама спортсменка поделилась, что подмосковные волейболистки не теряли концентрацию и верили в себя.

«Мы сыграли очень собранно. Мы вцепились с первых мячей и не отпускали до конца», - сказала Халецкая.

В следующий раз команда «Заречье-Одинцово» встретится с краснодарским «Динамо». Игра пройдет 25 октября.

В сентябре волейболистки уверенно стартовали на предварительном этапе Кубка России. Одержав три победы в трех матчах, девушки возглавили группу С и вышли в 1/16 финала.

В первых трех соревнованиях спортсменки гнались за соперником - это отвлекало их от игры, рассказал главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» Андрей Ноздрин.

«Сегодня мы сконцентрировались на своих вопросах, связанных с нашей игрой. Это сказалось на том количестве блоков, которые мы поставили сегодня. Нам надо больше думать о себе, а не гнаться за другими», - подчеркнул он.

Встреча с гостями из Тульской области завершилась в пользу подмосковной команды. Волейболистки не оставили соперницам ни единого шанса, отметил депутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Отдельно отмечу игру Марии Халецкой - опытной волейболистки, перешедшей к нам из московского „Динамо“», - добавил парламентарий.