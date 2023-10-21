Команда «Заречье-Одинцово» разгромила «Тулицу» на чемпионате России по волейболу
Команда Суперлиги «Заречье-Одинцово» одержала уверенную победу над «Тулицей» в рамках четвертого тура чемпионата России по волейболу на домашней площадке подмосковного клуба в Одинцово. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Сама спортсменка поделилась, что подмосковные волейболистки не теряли концентрацию и верили в себя.
«Мы сыграли очень собранно. Мы вцепились с первых мячей и не отпускали до конца», - сказала Халецкая.
В следующий раз команда «Заречье-Одинцово» встретится с краснодарским «Динамо». Игра пройдет 25 октября.
В сентябре волейболистки уверенно стартовали на предварительном этапе Кубка России. Одержав три победы в трех матчах, девушки возглавили группу С и вышли в 1/16 финала.
В первых трех соревнованиях спортсменки гнались за соперником - это отвлекало их от игры, рассказал главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» Андрей Ноздрин.
«Сегодня мы сконцентрировались на своих вопросах, связанных с нашей игрой. Это сказалось на том количестве блоков, которые мы поставили сегодня. Нам надо больше думать о себе, а не гнаться за другими», - подчеркнул он.
Встреча с гостями из Тульской области завершилась в пользу подмосковной команды. Волейболистки не оставили соперницам ни единого шанса, отметил депутат Государственной думы Сергей Колунов.
«Отдельно отмечу игру Марии Халецкой - опытной волейболистки, перешедшей к нам из московского „Динамо“», - добавил парламентарий.