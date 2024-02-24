Команда «ВВА-Подмосковье» выиграла «бронзу» чемпионата России по регби на снегу

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Как рассказали в Министерстве по физической культуре и спорту Московской области, благодаря трем победам на групповом этапе - спортсмены обыграли команды из Калининграда, Москвы и Зеленограда, уступив регбистам московской команды «Динамо», РК«ВВА-Подмосковье» вышел в полуфинал соревнований.

В борьбе за бронзовые медали соперниками регбистов из Московской области стали спортсмены клуба «Химик» из Дзержинска. Матч завершился с разгромным счетом 6:2 в пользу «ВВА-Подмосковье».

Чемпионат России по регби на снегу среди мужчин прошел в День защитника Отечества в Зеленограде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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