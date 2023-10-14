Команда ветеранов Росгвардии из Подмосковья завоевала бронзу на турнире по мини-футболу
Ежегодный турнир по мини-футболу среди ветеранов органов безопасности и правопорядка, посвященный Герою России майору милиции Валерию Тинькову прошел в городском округе Зарайск. Команда ветеранов Главного управления Росгвардии по Московской области удостоилась третьего места.
В матче за бронзу ветераны победили команду Главного управления МВД России. Основное время матча закончилось вничью, поэтому была проведена серия пенальти, во время которой со счетом 5-4 одержала победу команда подмосковного главка Росгвардии. Лучшим вратарем турнира был признан сотрудник Сергиево-Посадского ОМОН «Пересвет» майор полиции Сергей Евдакимов.
В конце соревнований победителям и призерам вручили заслуженные кубки и медали.
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