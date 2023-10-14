Команда ветеранов Росгвардии из Подмосковья завоевала бронзу на турнире по мини-футболу

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В матче за бронзу ветераны победили команду Главного управления МВД России. Основное время матча закончилось вничью, поэтому была проведена серия пенальти, во время которой со счетом 5-4 одержала победу команда подмосковного главка Росгвардии. Лучшим вратарем турнира был признан сотрудник Сергиево-Посадского ОМОН «Пересвет» майор полиции Сергей Евдакимов.

В конце соревнований победителям и призерам вручили заслуженные кубки и медали.

​Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года в регионе появятся 13 новых спортивных объектов.

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