Команда ученых из Солнечногорска стала лауреатом международного форума
Команда института ВНИИФТРИ в Солнечногорске приняла участие в конкурсе Международного молодежного форума «Устойчивое развитие к 2100 году: прогнозы, видение, сценарии и планы». Проект молодых ученых занял 2-е место.
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Молодежный форум объединил старшеклассников, студентов и аспирантов пяти континентов: Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Доклад солнечногорской команды касался перспектив развития науки до 2100 года. Особое внимание ученые уделили биотехнологиям. Международное жюри присудило проекту 2-е место.
«Поздравляю с заслуженной наградой и благодарю за то, что продолжаете вносить вклад в развитие российской науки. Желаю покорения новых высот!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.