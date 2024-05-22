Команда ученых из Солнечногорска стала лауреатом международного форума

Представители коммунальных служб под контролем инспекторов ГУСТ Московской области привели в порядок свыше четырех тысяч элементов малых архитектурных форм этой весной. Работы провели во всех округах региона.

За три месяца в Красногорске привели в порядок около 400 малых архитектурных форм. Коммунальщики покрасили скамейки во дворах в деревне Путилково. Аналогичные работы выполнили в Балашихе на Горенском бульваре, в Чехове на улице Вишневой, а также во Власихе на Заозерной улице.

В Химках устранили более 200 дефектов - заменили поврежденные ограждения на детских площадках, в Ступине установили скамейки и отремонтировали конструкции зон отдыха на придомовых территориях.

Инспекторы ГУСТ Московской области напоминают, что во время проведения работ по благоустройству коммунальным службам необходимо использовать объявления-предупреждения после покраски элементов, либо сигнальные ленты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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