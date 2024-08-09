Команда участников СВО по слэдж-хоккею приехала на сборы в Балашиху

Команда по слэдж-хоккею «Гвардия» создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Депутат Московской областной Думы, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион в лыжном марафоне на 50 километров Александр Легков, глава Балашихи Сергей Юров и начальник по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич приехали поддержать начинающих спортсменов.

«Это наши герои - бойцы СВО, которые, вопреки тяжелейшим травмам, после восстановления решили начать играть в слэдж-хоккей. По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева была сформирована команда и организованы тренировочные сборы. Они проходят у нас в Балашихе. Желаю ребятам здоровья, успехов, получать удовольствие от тренировок и, конечно, побед на будущих играх!» - сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Слэдж-хоккей - аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены перемещаются на льду на специальных санях и используют две клюшки: одна - для удара по шайбе, а вторая - для передвижения.

Ледовая арена «Орион Технопул» сдали в феврале 2024 года.

Она рассчитана на 380 мест. Здесь открыты секции для занятия хоккеем и фигурным катанием, работают залы для общей физической подготовки и гимнастики, открыт сервис по прокату и заточке коньков.

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