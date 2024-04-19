Команда участников «Активного долголетия» из Богородского округа заняла второе место на турнире по мини-футболу

В рамках турнира игры проводилась по круговой системе, и победители определялись по наибольшей сумме очков. Команда из Богородского округа заняла второе место, уступив лишь хозяевам поля спортсменам из Луховиц.

Организаторы турнира отметили, что такие мероприятия очень важны для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и активно заниматься спортом, несмотря на возраст и обстоятельства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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