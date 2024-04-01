Команда участников «Активного долголетия» из Богородского округа победила на турнире по мини-футболу

В соревнованиях также принимали участие долголеты из Щелкова и Реутова. Матчи турнира проводились по круговой системе, с двумя таймами по 15 минут каждый, где за победу командам начислялись три очка, а за ничью один.

«Мы стали чемпионами России среди ветеранов. Собрали хорошую команду с Ногинска и выступили очень удачно. Своим примером стараемся приносить спорт в массы», - сказал тренер команды из Богородского городского округа Алексей Корягин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».