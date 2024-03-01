Команда Росгвардии Подмосковья завоевала серебро на чемпионате по шахматам

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В соревнованиях, которые прошли в Петровском зале гостиницы «Националь» в Москве, участвовали 50 специалистов из соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов разделились на 30 команд.

Турнир проходил в формате быстрых шахмат по швейцарской системе, позволившей определить лучших игроков для финальных поединков. По итогам соревнований, представители главного управления Росгвардии Подмосковья заняли почетное второе место, завоевав серебро в общекомандном зачете.

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