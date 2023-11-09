Команда Подмосковья заняла 2 место в межрегиональном хакатоне «Беспилотничество 2023»

Принять участие в соревнованиях приехали более 100 человек из разных субъектов РФ. Их разделили на команды для решения задачей от предприятий из реального сектора экономики по профилю беспилотничества. Конкурсантам предложили два направления: «сборка и автономное движение мобильного робота в динамически изменяемых условиях» и «сборка и управление беспилотными летательными аппаратами».

В состав команды, представляющей Московскую область, вошла ученица Сергиево–Посадского физико–математического лицея Вероника Давыдкина. Ребятам удалось занять второе место, что говорит о высоком профессионализме участников.

Она рассказала, что постоянная взаимовыручка со стороны команд и наставников, а также обмен опытом помогли создать дружескую атмосферу и использовать свои возможности на максимум.

Отметим, что межрегиональный хакатон «Беспилотничество 2023» способствует обмену опытом между студентами, проживающими в разных уголках России. Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях способствует популяризации инженерных специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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