Команда Подмосковья вошла в топ-3 на турнире по волейболу среди энергетиков

Турнир среди энергетиков прошел в мультиспортивном комплексе «Капитолий». Подмосковная команда сыграла в матче за третье место с представителями ЭТК «Энергия» и продемонстрировала отличные навыки. Со счетом 2:0 волейболисты из «Мособлэнерго» поднялись на третью ступень пьедестала почета. Кроме того, начальник Истринского производственного отделения Красногорского филиала компании Михаил Чечушков стал победителем в номинации «Лучший принимающий».

«Мы гордимся результатами нашей команды и благодарим организаторов за великолепную возможность проявить себя. Этот турнир позволил насладиться волейболом в дружеской атмосфере и укрепил взаимоотношения между компаниями-партнерами», - отметил капитан команды «Мособлэнерго» Андрей Тизяев.

Система электроснабжения Московской области - крупнейшая в России. Повысить ее надежность - одна из приоритетных задач региона. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что модернизация системы электроснабжения в Московской области улучшит качество жизни 1,5 миллиона человек.