Команда Подмосковья вошла в топ-3 на первенстве России по фехтованию

Еще шесть школ паллиативного пациента открыли в Подмосковье с начала декабря. Там жители могут бесплатно узнать о том, как создать дома комфортные условия для тяжело больного родственника.

С начала декабря школ паллиативного пациента заработали в Наро-Фоминске, Одинцове, Рузе и других округах. В нх проводят обучения для социальных работников и родственников больных.

«В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер», - сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли 465 человек. Всего в регионе открыли 26 таких организаций. График занятий можно найти по ссылке.

В Подмосковье также работает круглосуточная горячая линия по оказанию паллиативной помощи взрослым и детям. Задать интересующие вопросы можно по телефону 7 (498) 683-83-83.