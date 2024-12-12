12 декабря 2024, 12:16

Команда Подмосковья вошла в топ-3 на первенстве России по фехтованию

УОР №1
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Команда девушек-рапиристок из Подмосковья завоевала бронзу на первенстве России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В состав команды Московская область-1 вошли Маргарита Дзобаева, Евангелина Моргунова, Мария Нагорная и Елена Сучкова. Спортсменки заняли третье место среди 42 команд. Победителями стали представительницы Курской области, серебро досталось команде Санкт-Петербург-2.

Турнир продлится в Уфе до 13 декабря. Участниками соревнований стали свыше 800 фехтовальщиков из 38 регионов России.

Спортсмены
12 декабря 2024, 11:46
Еще 6 школ паллиативной помощи открыли в Подмосковье с начала декабря
Пресс-служба Минздрава МО
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Еще шесть школ паллиативного пациента открыли в Подмосковье с начала декабря. Там жители могут бесплатно узнать о том, как создать дома комфортные условия для тяжело больного родственника.

С начала декабря школ паллиативного пациента заработали в Наро-Фоминске, Одинцове, Рузе и других округах. В нх проводят обучения для социальных работников и родственников больных.

«В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер», - сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли 465 человек. Всего в регионе открыли 26 таких организаций. График занятий можно найти по ссылке.

В Подмосковье также работает круглосуточная горячая линия по оказанию паллиативной помощи взрослым и детям. Задать интересующие вопросы можно по телефону 7 (498) 683-83-83.

Больницы
12 декабря 2024, 11:31
Итоги года подвели на текстильной фабрике в Воскресенске
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Результаты работы в 2024 году озвучили на одной из старейших фабрик в Воскресенске. Руководство предприятия отметило достижения трудового коллектива в уходящем году.

В 2024 году на фабрике «Фетр» внедрили проект, который связан с переходом на принципы «бережливого производства». Его реализуют в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Это направление значительно улучшает подход к работе. Мы стали еще осознаннее подходить к тем работам, которые мы проводим. Мы ищем новые подходы, чтобы повысить производительность труда, снизить себестоимость и улучшить условия труда, повысить уровень качества», - отметил генеральный директор «Фетра» Иван Липатов.

Сегодня на предприятии работают 165 человек. Они производят текстильные изделия и продукцию для оборонной промышленности.

К примеру, выпуск полировальных кругов из войлока для бойцов с начала спецоперации увеличился почти в два раза. Продукция пользуется спросом в том числе в странах СНГ.

Воскресенск Промышленность
12 декабря 2024, 10:53
Победителей фестиваля «Радуга талантов» наградили в Люберцах
Министерство образования МО
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Финал областного фестиваля творчества «Радуга талантов» прошел в Лингвистической школе в Люберцах. Там провели концерт и наградили победителей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, фестиваль посвятили поддержке и развитию талантов детей-инвалидов. Он направлен на выявление талантливых ребят.

Участники представили номера в нескольких номинациях. Среди них «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Вокал», «Жестовое пение», «Танец» и другие.

На гала-концерте наградили призеров и победителей. В ведомстве добавили, что дипломы и памятные подарки получили свыше 260 человек.

Люберцы Фестивали
12 декабря 2024, 10:52
Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности на тонком льду
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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С наступлением зимы и замерзанием водоемов в Подмосковье увеличивается риск несчастных случаев на льду. Работники «Мособлпожспаса» начали проводить патрулирование водоемов и измерять толщину льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Ежегодно происходят случаи, когда люди проваливаются под лед. Спасатели напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112 или использовать мобильное приложение «112 МО». Система геопозиционирования поможет операторам быстро направить помощь.

Система-112 напоминает жителям региона об осторожности на зимних водоемах и предлагает соблюдать следующие правила безопасности: не выходить на лед без проверки его толщины, не выходить на лед в одиночку, не оставлять детей без присмотра рядом с замерзшей водой, а также брать с собой мобильный телефон.

Спасатели обращают внимание, что прочный лед имеет голубовато-зеленый цвет, а белый или желтоватый лед ненадежен. После нескольких дней плюсовой температуры его толщина может уменьшиться.

Спасатели

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