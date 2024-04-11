Команда Подмосковья получила еще 58 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

Всех участников заключительного этапа из Подмосковья наградят денежными призами. Так, победители получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, призеры - по 300 тысяч рублей. Участников также наградят - им положено 100 тысяч рублей.

Напомним, всего на счету команды Московской области 271 диплом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.

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