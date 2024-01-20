20 января 2024, 21:30

Команда Подмосковья одержала победу над Федерацией шахмат Москвы

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Товарищеский матч между Федерациями шахмат Московской области и Москвы состоялся в отеле «Националь» 19 января. Победу одержала команда Подмосковья.

Наибольшее количество очков внес в копилку Московской области Сергей Карякин. Единственному, кто смог сыграть вничью с этим чемпионом мира, оказался Василий Папин. Остальные партии выиграл президент Федерации шахмат Московской области. Второе место занял Игорь Ягупов, а третьей стала Екатерина Смирнова.

В команде Федерации Москвы наиболее успешно выступил Владимир Добров. Второе место занял Сергей Смагин, а третье - Артем Ахметов.

Команда победителей получила кубок с памятной надписью, а все участники получили подарки от Федерации шахмат Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов поблагодарил Алексея Кондаранцева и Федерацию шахмат Москвы за теплый прием.

«Ждем ответного визита в Подмосковье в следующем году!» - добавил Дмитрий Абаренов.

В составе команды Московской области выступили такие известные шахматисты, как Дмитрий Абаренов, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин, исполнительный директор Федерации Альберт Миннуллин и другие.

Соперниками подмосковной команды были представители Федерации шахмат Москвы, включая лидера Департамента спорта Алексея Кондаранцева и президента Федерации Сергея Лазарева.

В первой части турнира команда Московской области уступала, но позднее шахматисты из Подмосковья смогли сравнять счет и выиграть в итоге.

Спортсмены
20 января 2024, 20:29
Победителей марафона «Николов Перевоз ВЕЛО1» наградили в Подмосковье
Рой Евгений Александрович
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Лыжный марафон «Николов Перевоз ВЕЛО1» провели в Московской области. В ходе упорной борьбы победу одержал спортсмен из Сыктывкара Ермил Вокуев.

Всего 330 опытных лыжников приняли участие в марафоне, который проходил на дистанции в 56 километров от Яхромы до Дубны. Одним из новичков в гонке был Ермил Вокуев, но это не помешало ему значительно опередить своих соперников и финишировать с большим отрывом.

«Трасса - отличная. С погодой тоже повезло», - поделился Ермил Вокуев своими впечатлениями.

Во время гонки он настойчиво преследовал Алексея Шемякина, который опережал всех. К концу забега Ермил Вокуев тактически переиграл своего соперника и смог выйти вперед. Борьба за третье место разгорелась между Максимом Черезовым и Дмитрием Кондрашовым, но быстрее к финишной черте пришел Черезов.

«Я в прошлом году также участвовал в гонке из Дмитрова в Дубну. И тогда тоже был третьим. Учитывая, что марафон бежали более 300 спортсменов, попасть в тройку лучших - это для меня победа», - поделился своей радостью Максим Черезов.

Победителей марафона наградили медалями и денежными призами от организаторов. Кроме того, спортсмен, который пришел последним, получил утешительный приз от спонсора марафона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
20 января 2024, 19:13
Подмосковье показало лучший результат по ИЖС
Пресс-служба «Дом.РФ»
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Московская область является лидером среди других регионов России по количеству индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова на выставке-форуме «Россия» в День строительной отрасли и ЖКХ.

В прошлом году десять крупнейших банков выдали более 118 тысяч кредитов на сумму в 537 миллиардов рублей. Это в четыре раза больше, если сравнивать с показателями 2022 года.

Инна Федотова подчеркнула, что на территории региона строится много индивидуальных жилых домов. Только в прошлом году возвели 7,7 миллиона квадратных метров ИЖС - это лучший показатель по всей стране.

Для удобства граждан был запушен специальный сервис «Строим дом», а также начал работу путеводитель об услугах и сервисах с «Дом Клик». Кроме того, запланирован запуск программы «Построй свой дом».

«Во-вторых, ввели понятие „кластеры ИЖС“, установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков. Цель кластерного подхода - уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем застройки домов под ключ, со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой», - рассказала Инна Федотова.

В результате соответствующих решений весной прошлого года удалось начать строительство первого кластера ИЖС в Дмитрове. Его площадь превышает одну тысячу квадратных метров. Кроме того, уже в этом году будет дан старт возведению еще шести кластеров ИЖС.

«До конца года в плане выдать разрешения на строительство на 1,3 тысячи домов общей площадью 155 тысяч квадратных метров», - добавила Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Выставка-форум «Россия»
20 января 2024, 18:27
Более 2500 зрителей посетили матч «Легенд хоккея» с жителями Коломны
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Матч между «Легендами хоккея» и сборной жителей городского округа состоялся в Коломне. Профессиональные спортсмены одержали победу со счетом 7:6. Мероприятие посетили свыше 2,5 тысячи зрителей.

В ходе мероприятия для гостей организовали мастер-классы, а также многочисленные конкурсы, в которых с удовольствием принимали участие дети.

Глава городского округа Александр Гречищев напомнил, что каток был установлен по поручению губернатор Андрея Воробьева. Он отметил, что спортивный объект пользуется большой популярностью у местных жителей.

​«С момента его открытия здесь прокатились более 10 тысяч человек. Хочу поблагодарить губернатора за этот подарок, а также всех хоккеистов, которые принимают участие в этом важном проекте, нацеленном на популяризацию спорта и развитие хоккея. Спасибо, что вы с нами», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов подчеркнул, что событие стало настоящим праздником спорта.

«Матч наших легендарных хоккеистов с любительской сборной жителей округа посетили свыше 2500 зрителей», - указал Дмитрий Абаренов.

Неизменный тренер команды «Легенд» двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев рассказал, что спортсмены впервые побывали на льду в Коломне. Он поблагодарил организаторов и поздравил всех православных с Крещением.

​«Также хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева за этот замечательный проект, это с его подачи мы уже объехали всю Московскую область», - подчеркнул Александр Якушев.

Спортсмены Коломна Хоккей
20 января 2024, 17:23
Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили 7 семьям в Клину
Данила Кирьянов
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Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили семи семьям в Клину в рамках программы «Молодая семья». Торжественная церемония состоялась в администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Федеральная программа определила возраст молодой семьи до 35 лет включительно. Столько должно быть обоим супругам или родителю-одиночке. Чтобы подать заявку на участие, необходимо обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации округа. Сейчас ведется прием заявок на в 2025 год.

Руслан и Ульяна Кулешовы выразили благодарность администрации и государству за помощь и положительные эмоции, которые они испытали в результате участия в программе. Год начался для этой семейной пары важным событием и приятным сюрпризом.

«Проблем никаких не было, документы ждали недолго, мы довольны, все хорошо получилось. Эмоции всегда положительные, когда помогают, поэтому мы рады. Спасибо администрации и нашему государству», - подчеркнули супруги.

Клин Семья Социальная ипотека

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