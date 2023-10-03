Команда подмосковного ГУСТ ответила на заявки в соцсетях более 1,9 тысячи раз в сентябре
В сентябре специалисты Главного управления содержания территорий в Московской области ответили на обращения местных жителей в соцсетях 1925 раз. Об этом сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
«В сентябре граждан больше всего волновала уборка территорий общего пользования - 514 сообщений и столько же ответов, ремонт детских и спортивных площадок - 498, уборка дворов - 393. Также жители Подмосковья интересовались программой „Пешком“, разъяснением законодательства, кронированием деревьев и кустарников», - заявила Аипова.
Также жители 189 раз сообщили о неисправных фонарях во дворах и общественных зонах.
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