Команда по гандболу из Чехова победила в матче за кубок губернатора Подмосковья
Соревнования за кубок губернатора Московской области по гандболу проходили с 16 по 18 августа на домашней арене дворца спорта «Олимпийский». Команда «Чеховские медведи» заняла первое место, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
За кубок боролись четыре команды. Сборная «Табас» из Ирана заняла четвертое место, «СКА-Минск» стали третьими, гости из Урала - «Пермские медведи» уступили трофей хозяевам соревнований - «Чеховским медведям».
Кирилла Котова признали ценным игроком турнира. Внутри команд самыми результативными стали Саид Гэйдари Рад из Ирана, Александр Петрович из Белоруссии, Иван Фирсов из Перми и Александр Котов из Чехова.
Турнир «Кубок губернатора Московской области» по гандболу прошел в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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