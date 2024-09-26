Команда по бочча из Воскресенска стала чемпионом Московской области

Воскресенск на турнире представляла команда спортсменов «Спортивного клуба инвалидов „Лидер“». Артем Силаев, капитан команды, вместе с Анастасией Гариповой и Павлом Сергеевым из Юровской школы-интерната стали победителями чемпионата.

Под руководством тренера Ларисы Поликарповой, команда «Лидер» уверенно одержала победы над соперниками из Подольска (9:1) и Щелкова (7:2), а в финале в напряженной борьбе обыграла боччистов из Дмитрова со счетом 4:3.

Напомним, что спортсмены клуба регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Кроме того, на базе «Лидера» ежегодно проходит серия мероприятий под названием «Лига Лидера», направленных на развитие и поддержку спорта среди людей с ограниченными возможностями.

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