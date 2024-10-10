Команда Павлово-Посадского округа стала призером областного чемпионата по игре «Мое Подмосковье»

В финале встретились победители муниципальных этапов, которые проводились в течение нескольких месяцев. Более 30 команд и 200 участников со всего Подмосковья боролись за победу.

Воспитанники Рахмановской средней общеобразовательной школы имени Евгения Кошенкова продемонстрировали отличные знания по истории и культуре региона, что позволило им занять высокое второе место.

После соревнований для участников чемпионата провели экскурсию по музею, а также приготовили развлекательную программу. Для школьников состоялся концерт джазово-симфонического оркестра «Иллюзион» из Орехово-Зуево и эстрадно-джазового ансамбля губернского колледжа искусств из Химок, Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».