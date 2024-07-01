Команда Мытищ выступит на футбольном турнире за кубок Георгия Победоносца

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Очистку пруда провели в деревне Владычино в городском округе Химки. Работы выполнили сотрудники «ХимСпаса».

Специалисты убрали из пруда сухую листву, ветки и водоросли. Это должно улучшить экосистему водоема.

Всего в этом году проведут санитарную чистку 39 пожарных водоемов в городском округе Химки: 26 в сельском поселении Луневское и 13 - в Кутузовском. Все территории обустроят пирсами.

На территории муниципалитета расположено более 100 водоемов, вблизи которых летом здесь собирается большое количество отдыхающих. Сотрудники «ХимСпаса» ежедневно патрулируют береговые линии.

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