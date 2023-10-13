Команда «Мособлпожспаса» победила в конкурсе художественных работ на чемпионате МЧС России

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Мария Докучаева подчеркнула, что он достоин быть примером всех пожарных и спасателей России. Именно поэтому ей и захотелось запечатлеть его образ в красках.

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На холсте изображен портрет начальника 300-й пожарно-спасательной части Владимира Пискуна. Мария Докучаева рассказала, чем ее вдохновил образ героя.

«Владимир Пискун не просто профессионал своего дела. Он олицетворяет образ человека, глубоко влюбленного в свою профессию. Энергичный, смелый, он день и ночь готов трудиться на благо пожарного дела и процветания противопожарно-спасательной службы», - поделилась автор работы.