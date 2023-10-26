Команда Мингосуправления поделилась опытом сохранения исторической памяти в Подмосковье

«Московская область поддерживает значимые федеральные инициативы. Один из них - „Без срока давности“. Важнейшую роль в его организации на территории нашего региона сыграли архивы, где содержится подробная информация о событиях времен Великой Отечественной войны», - говорит министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Проект «Без срока давности» направлен на сохранение памяти о жертвах войны среди мирных жителей. Он был инициирован в 2018 году и поддержан президентом Владимиром Путиным.

Екатерина Пещерская рассказала, что Московская область присоединилась к проекту в 2020 году. За это время в регионе организовали 15 выставок, провели около 350 экскурсий в архивы и конференции.

В годы войны 37 районов Подмосковья находились под оккупацией. Архивисты региона изучили сотни документов того времени и подготовили сборники со свидетельствами преступлений.

Таким образом, Московская область активно участвует в реализации важного патриотического проекта по сохранению исторической памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны.

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