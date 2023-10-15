Команда «Мельники» из Королева представит Подмосковье на «Битве роботов»

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Для участия турнире команда подготовила «Красного мельника» - робота весом 110 килограмм. Силовой каркас робота выполнен из профильной трубы, броня из перфорированной стали, а оружием машины служит горизонтальный спиннер, оснащенный мощными ударниками.

«Принять участие в чемпионате было для нас спонтанным решением. После рассылки на портале „Госуслуг“ с приглашением со мной связался мой друг Анатолий и предложил поучаствовать. Вместе с сыном мы смотрели американское шоу Battle Bots, где роботы бились на арене друг с другом, так что мы имели представление о таких боях. Нашим фаворитом был робот „Tombstone“. В итоге мы придумали название для нашего робота, сделали его проект и подали заявку, а после того, как ее приняли, приступили к работе», - рассказал Александр.

На создание и сборку робота команда потратила полгода. «Красный мельник» на 90% собран из деталей, которые имеются в продаже на российском рынке. Единственное, что пришлось заказывать - систему удаленного управления.

«Наша цель - победа в чемпионате, ведь наш девиз - „Перемелем всех врагов!“», - рассказал Анатолий.

Коллектив также объяснил и название команды. По их словам, мельница всегда была символом труда, стабильности и надежности, а также мира и процветания.

«Внешне робот очень похож на мельницу. Наша команда будет выступать в национальной одежде - косоворотках и сапогах», - добавили представители команды.

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