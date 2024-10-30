30 октября 2024, 10:02

Команда Лосино-Петровского округа победила на областном фестивале дебатов

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.
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Чемпионат по дебатам впервые прошел в Московской области. Школьники из Лосино-Петровского городского округа одержали на состязаниях убедительную победу.

Участие в фестивале «Искусство дебатов» приняли 26 команд из 14 муниципалитетов Подмосковья, отобранных на первом этапе конкурса. Искусству дебатов школьников обучали лучшие спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Прослушав более 12 часов лекций, юноши и девушки научили вести конструктивный диалог, высказывать и аргументировать свою точку зрения.

После проведенных занятий наступило время соревнований. Ребята встретились на дебатах, чтобы на деле применить все приобретенные знания и умения. Участников оценивало профессиональное жюри под председательством представителя России в совете чемпионата Европы Евгения Акулова.

Команда «2ВМК» из Лосино-Петровского округа обошла всех соперников и стала победителем чемпионата. Второй результат показали школьники из Балашихи, на третьем - команда «Министерство инициативных детей» из округа Клин.

Организаторы фестиваля также подготовили интересную программу досуга, которая включала занятия в театральной студии «Поколение Оперение» и посещение киноклуба.

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Школьники Лосино-Петровский Образование
30 октября 2024, 00:39
Золотой юбилей отпраздновала семья Макеевых из Лосино-Петровского
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В городском округе Лосино-Петровский 50 лет семейной жизни отметили Юрий и Татьяна Макеевы. Поздравить юбиляров приехал глава муниципалитета Сергей Джеглав.

Семья Макеевых в своем доме приняла поздравления с юбилеем от главы городского округа Сергея Джеглава.

«Я поражен большим количеством родных и близких. То есть это такая громадная семья, как подтверждение того, что действительно люди очень долгое время вместе. И любовь присутствует в этом доме. Я об этом сказал и сказал о передаче традиционных ценностей», - отметил он.

Выступление вокального дуэта Дома культуры «Октябрь» стало подарком для семейной пары.

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Большая награда для золотых юбиляров семейной жизни - это их семья. Юрий и Татьяна Макеевы вырастили двоих детей, сейчас помогают воспитывать шестерых внуков.

«Хотела бы пожелать такого: ответственности за себя и зрелости, самостоятельности, теплоты и любви к друг другу. Не стремиться быть понятыми, как сейчас говорят: „Я хочу, что бы меня понимали“, а понимать другого человека. Быть с ним теплым», - сказала Татьяна Макеева.

Семья Лосино-Петровский
29 октября 2024, 23:24
Свыше семи километров дорог отремонтировали в Мытищах с начала года
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Администрация городского округа Мытищи подвела итоги года. Там отремонтировали 14 муниципальных дорог общей протяженностью семь километров.

В городском округе Мытищи подвели итоги года: семь километров дорог там привели в порядок с начала текущего года.

Обновление автомобильных дорог - одна из волнующих тем для жителей муниципалитета. Какие участки отремонтируют в этом году, выбирали сами горожане путем голосования на портале «Добродел».

Сегодня строители обновили все дороги в городском округа Мытищи в соответствии с планом. Отремонтировали асфальтовое покрытие на Бульваре Ветеранов, в деревне Витенево на 1-й и 2-й Луговой улице, на улице Попова, Транспортной, Октябрьской и других.

По результатам опроса жители высоко оценили качество дорог и уровень благоустройства территорий в Подмосковье.

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Благоустройство Мытищи Добродел Дороги Ремонтные работы
29 октября 2024, 22:56
Лекцию о победе России над армией Наполеона провели в школе № 7 в Химках
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Открытый урок о сражениях России с армией Наполеона в 1812 году организовали в Химках. Встречу провели для учащихся школы № 7.

Патриотическое мероприятие организовал муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он пригласил учителя истории Владимира Данилина, чтобы напомнить собравшимися о событиях 1812 года. Педагог рассказал слушателям об отступлении французских захватчиков, объяснил его причины и значение в истории Отечества. Также Владимир Данилин отметил силу духа русских солдат.

«Бегство из Москвы стало началом конца наполеоновской империи, символом краха амбиций французского императора. Знание истории своей страны - это основа патриотизма. Именно на примерах героизма и стойкости наших предков воспитывается любовь к Родине, готовность защищать ее интересы», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Встреча стала частью масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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Химки История Патриотизм
29 октября 2024, 22:55
Водитель скорой из Химок стал призером областного конкурса профмастерства
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Работник скорой помощи из Химок Иван Паневкин стал призером областного конкурса профессионального мастерства. Молодой человек занял третье место.

Всего за победу в конкурсе боролись 2800 человек, но до финала дошли только 18 водителей. Победители получили памятные награды и денежный приз за преданность делу.

«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Принять участие в конкурсе могли только водители со стажем работы более полугода. В первом этапе конкурсанты показали теоретические и практические знания правил дорожного движения. Они ответили на экзаменационные билеты и продемонстрировали навыки маневрирования на площадке.

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Химки Скорая помощь Водители

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